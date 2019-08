Actrice Priyanka Chopra gaat een rol spelen in een nieuwe superheldenfilm voor kinderen, geregisseerd door Robert Rodriguez. De film wordt uitgebracht op Netflix, meldt Deadline.

In de film die ook geschreven en geproduceerd wordt door Rodriguez, worden superhelden op aarde ontvoerd door buitenaardse wezens. Een groep kinderen moet vervolgens samen hun ouders zien te redden. Het is nog niet bekend welke rol Chopra precies gaat vertolken.

De actrice die eerder dit jaar met zanger Nick Jonas trouwde, was lange tijd actief in de Indiase filmindustrie Bollywood, maar speelde onlangs ook in Hollywood-titels als Isn't It Romantic en Baywatch. Ze is later dit jaar in de hoofdrol te zien in de film The Sky Is Pink.

Rodriguez is als regisseur bekend van werken als Sin City, de Spy Kids-reeks en meer recentelijk Alita: Battle Angel.