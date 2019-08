Zangeres Demi Lovato gaat een bijrol spelen in de nieuwe Netflix-film Eurovision. Dat meldt Deadline woensdag.

In de muzikale comedy spelen Will Ferrell en Rachel McAdams twee IJslandse zangers die de kans krijgen om hun land te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De Amerikaanse Lovato is gecast voor de rol van Katiana, een IJslandse zangeres.

Eerder werd al bekend dat Dan Stevens, vooral bekend door de liveactionversie van Beauty and the Beast, de rol van Russische songfestivalkandidaat zal spelen. Pierce Brosnan is gecast als vader van Ferrell.

Het script van Eurovision is geschreven door Ferrell en Andrew Steele. Regisseur is David Dobkin, die eerder met McAdams en Ferrell samenwerkte aan de comedy Wedding Crashers.

De opnames van de nieuwe comedy zijn inmiddels van start gegaan. Een releasedatum is nog niet bekend, maar het is aannemelijk dat de film wordt uitgebracht rondom het Eurovisie Songfestival van 2020 in Nederland. De officiële datum daarvan wordt 30 augustus bekendgemaakt, samen met de gaststad.