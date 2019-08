Spider-Man verdwijnt mogelijk uit het filmuniversum van Marvel. Onderhandelingen tussen Sony en Marvel zouden tot nu toe niets hebben opgeleverd, melden verschillende Amerikaanse media, waaronder IGN, woensdag.

Naar verluidt zouden Tim Rothman, het studiohoofd van Sony (eigenaar van de filmrechten van superheld Spider-Man) en Marvel-directeur Kevin Feige al maanden in gesprek zijn. Als er geen eind aan de impasse komt, dan zal het populaire personage niet meer in nieuwe films van Marvel te zien zijn. Mogelijk verschijnt hij dan wel in films die door Sony worden geproduceerd.

Sony en Marvel produceren sinds het verschijnen van Homecoming in 2017 samen Spider-Man-films. Feige, die wordt gezien als het brein achter 23 superheldenavonturen binnen hetzelfde filmuniversum, zou als producent zijn stempel niet meer op Spider-Man-films kunnen drukken als er geen overeenkomst wordt getroffen.

Spider-Man: Far From Home, het recentste avontuur dat momenteel in de bioscoop draait, heeft inmiddels wereldwijd meer dan 1,1 miljard dollar (990 miljoen euro) opgebracht. Ook de film daarvoor, het Oscar-winnende Spider-Man: Into the Spider-Verse, werd met een wereldwijde opbrengst van 375 miljoen dollar (338 miljoen euro) een kassucces.

Deadline meldt op basis van bronnen dat er twee nieuwe Spider-Man-films in de maak zijn. Hoofdrolspeler Tom Holland en regisseur Jon Watts zouden daarbij moeten terugkeren.

De rechten van Spider-Man-films liggen sinds de release van het eerste filmavontuur in 2002 bij Sony, terwijl de rechten voor merchandise bij Marvel liggen. Disney, eigenaar van Marvel, nam eerder dit jaar filmmaatschappij 21st Century Fox Over, waarmee de rechten van films over superhelden als X-Men, Deadpool en Fantastic Four werden veiliggesteld.