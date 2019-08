De release van de nieuwe Cruella de Vil-film is uitgesteld tot 2021. Dat heeft Disney dinsdag bekendgemaakt. De film, waarin Emma Stone de titelrol vertolkt, zou eigenlijk eind 2020 uitkomen.

Cruella de Vil is de slechterik uit het boek 101 Dalmatiërs uit 1956. Vijf jaar later bracht Disney de gelijknamige animatieklassieker uit over hondenouders Pongo en Perdita, die een horde puppy's moeten redden voordat bontjassen van ze worden gemaakt. In 1996 kwam er een liveactionversie uit van de film, waarin Glenn Close de rol van Cruella speelde.

Ook de Disney-film The Woman In The Window, met Amy Adams in de hoofdrol, komt later uit. De film zou eigenlijk in oktober in première gaan, maar is verschoven naar het voorjaar van 2020.