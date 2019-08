De voorzitter van Warner Bros., Toby Emmerich, heeft dinsdag aangekondigd dat er een nieuwe Matrix-film op komst is. Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss zullen in het vierde deel weer te zien zijn als respectievelijk Neo en Trinity.

De vierde Matrix-film wordt geregisseerd en geschreven door Lana Wachowski. Zij schreef, samen met haar zus Lilly, ook de andere drie delen.

"We zijn ontzettend blij dat we met Lana weer een nieuwe Matrix-film mogen maken", zei Emmerich tegen Variety. "Lana is een uitzonderlijk creatieve filmmaker." Ook Aleksandar Hemon en David Mitchell zullen meeschrijven aan het script.

De productie van de film zal in 2020 beginnen. Er zijn nog geen details bekendgemaakt over het plot van de nieuwe film. Ook de naam is nog niet bekend.

The Matrix-trilogie wereldwijd succes

De eerste Matrix-film verscheen twintig jaar geleden en werd een wereldwijd kassucces. De film won vier Oscars, waaronder een voor de baanbrekende visuele effecten.

In 2003 kwamen The Matrix Reloaded enThe Matrix Revolutions uit. De drie delen hebben samen ruim 1,6 miljard dollar (omgerekend ruim 1,4 miljard euro) opgeleverd.

De sciencefictionfilmreeks gaat over rebellen die vechten tegen een allesbeheersend, zelfdenkend computersysteem. "Veel filmideeën die we twintig jaar geleden al bespraken, blijken in de hedendaagse maatschappij nog relevanter te zijn geworden", zei Wachowski. "Ik ben heel blij dat ik opnieuw met de karakters van Neo en Trinity mag werken."