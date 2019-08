De naam van de nieuwe James Bond-film is bekendgemaakt. De film krijgt de titel No Time To Die. Dat is dinsdag bekendgemaakt op het officiële Twitter-account van James Bond.

Het nieuwe deel van James Bond is vanaf 3 april 2020 te zien in de bioscoop. Het is de laatste film waarin acteur Daniel Craig te zien zal zijn in de rol van Bond.

In No Time To Die is de geheim agent met pensioen en geniet hij van een rustig leven in Jamaica. Dit is echter maar van korte duur: zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA duikt namelijk op om hem om hulp te vragen. '007' moet een gekidnapte wetenschapper redden, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.