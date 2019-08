Tracy Morgan zal de cast van Coming 2 America aanvullen. De komiek voegt zich bij onder anderen Eddie Murphy, Wesley Snipes en Arsenio Hall, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Coming 2 America is het vervolg op de komische film Coming to America uit 1988.

In de eerste film komt de Afrikaanse prins Akeem (gespeeld door Murphy) naar Amerika, om een vrouw (Shari Headley) te zoeken met wie hij kan trouwen. In het tweede deel keert de prins weer terug naar de Verenigde Staten, nadat hij hoort dat hij een zoon heeft in New York.

Lesley Jones speelt de moeder van de jongen in kwestie, die verwekt is na een onenightstand. Morgan speelt het personage Reem, de broer van de moeder, die als hosselaar illegale handeltjes heeft.

De film zal in december 2020 in de Amerikaanse bioscopen verschijnen. Wanneer de film in Nederland te zien is, lijkt nog niet bekend.