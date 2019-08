Toen Rami Malek in zijn twintiger jaren in een restaurant in Hollywood werkte, stopte hij regelmatig zijn cv bij de afhaalmaaltijden van mensen uit de filmindustrie.

"Als ik iemand zag die eruitzag als een producent - het restaurant lag midden in Hollywood - deed ik mijn cv en pasfoto bij de bestelling", vertelt de 38-jarige Malek in GQ.

De acteur, die een Oscar won voor zijn vertolking van Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, kon goed inschatten of bepaalde personen een baan hadden de filmwereld. "Ik kon het zien aan de naam van het bedrijf waarvoor ze bestelden, hun leeftijden of hoe ze zich kleedden."

Malek wist dankzij zijn vindingrijkheid een auditie te scoren voor een reclame voor M&M's, maar die verpestte hij. Uiteindelijk wist hij toch een acteercarrière van de grond te krijgen en in 2015 brak de Amerikaanse acteur door met de hoofdrol in de serie Mr. Robot.