De nieuwe streamingdienst van Disney wordt op 12 november gelanceerd in Nederland.

Disney+ is vanaf die datum ook beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Een week later kunnen mensen in Australië en Nieuw-Zeeland zich abonneren. De komende twee jaar komt de streamingdienst naar nog veel meer landen.

De kosten voor Disney+ bedragen in Nederland 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar, schrijft Variety.

De nieuwste films van Disney, waaronder Avengers: Endgame, Aladdin en Star Wars: The Rise of Skywalker, zijn straks exclusief te bekijken via de streamingdienst. Daarnaast bevat Disney+ straks ook alle andere films van het mediabedrijf.

Bij het uitkomen van de dienst zijn ook achttien Pixar-films, series zoals Lizzie McGuire en klassieke Mickey Mouse-cartoons op het platform te zien. Ook alle seizoenen van The Simpsons zijn op Disney+ te bekijken.