Het einde van de televisieserie Game of Thrones voelde als een bevrijding voor George R.R. Martin. Hij is de schrijver van de fantasyboeken A Song of Ice and Fire, waar de populaire HBO-serie op gebaseerd was.

Martin zegt in een interview, dat zondag in zijn volledigheid verschijnt in de Britse krant The Observer, dat de televisieserie "niet erg goed" voor hem was, meldt The Guardian zaterdag.

Game of Thrones eindigde afgelopen mei na acht seizoenen. Het slot van de show leverde een storm van kritiek op. Veel fans waren teleurgesteld en de meest toegewijde fans tekenden zelfs een petitie waarin zij eiste dat HBO een nieuw einde van de serie zou maken.

De zeventigjarige Martin heeft nog twee boeken te schrijven. Van de saga verschenen tot nu toe vijf boeken, waarvan het eerste boek, getiteld A Game of Thrones, verscheen in 1996. De auteur zegt in het interview nogmaals dat hij zich niet zal laten beïnvloeden door het controversiële einde van de televisieserie. "Het verandert helemaal niets. Je kunt niet iedereen tevredenstellen, dus je moet vooral jezelf een plezier doen."

'Mijn god, ik moet het boek nog afmaken'

HBO startte in 2011 met het eerste seizoen van Game of Thrones. Naarmate de serie vorderde, weken de televisiemakers steeds vaker af van de verhaallijnen uit Martins boeken.

Martin laat weten dat de tv-serie de afgelopen jaren niet bepaald een goede uitwerking op hem had. "Datgene dat me juist had moeten aansporen, vertraagde me juist. Elke dag ging ik zitten om te schrijven. Maar zelfs op goede dagen voelde ik me vreselijk en dacht ik: Mijn god, ik moet het boek afmaken, maar ik heb pas vier bladzijden geschreven, terwijl dat er veertig hadden moeten zijn."

De fantasyschrijver zegt in het interview ook dat fans vooral hun eigen theorieën moeten blijven bedenken over het einde van de boekenserie, maar dat hij dit keer wegblijft van de emotionele reacties op het internet. "Ik heb me daaraan ontworsteld. Sommige theorieën kloppen, anderen niet. Zij zullen erachter komen zodra ik klaar ben", aldus Martin.

Onduidelijk wanneer zesde boek verschijnt

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het zesde boek van A song of Ice and Fire verschijnt. De releasedatum van The Winds of Winter is herhaaldelijk uitgesteld.

Martins schrijfwerk liep de afgelopen jaren herhaaldelijk vertraging op, omdat hij ook betrokken was bij de tv-serie. Tussendoor bracht hij ook het boek Fire and Blood uit, over de historie van de Targaryen-familie uit de A Song of Ice and Fire-serie.