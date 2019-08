Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn, heeft op het filmfestival van Locarno de Variety Piazza Grande Award gewonnen. Dat maakte de distributeur zaterdag bekend.

De prijs wordt toegekend door een jury, bestaand uit journalisten van het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety.

Het blad werd in 1905 opgericht en geldt wereldwijd als een van de invloedrijkste titels op het gebied van films, series, media en entertainment. Daarnaast kreeg de film een Special Mention in de debuutcompetitie.

"Carice en ik zaten samen te lunchen en de toekomst van ons bedrijf Man Up te bespreken, nog uithijgend van alle indrukken en ervaringen die we in Locarno hebben opgedaan, toen de directrice van het festival belde met het nieuws", laat Reijn weten in een persbericht van de distributeur.

"We waren allebei compleet overdonderd en daardoor geëmotioneerd. We vlogen letterlijk in elkaars armen en hebben even een traan weggepinkt. We zijn intens dankbaar en vol vreugde dat zoveel mensen onze kwetsbare, intieme film wereldwijd omarmen. Variety is voor ons een instituut waar we vol eerbied en bewondering naar kijken."

Film opent Nederlands Film Festival

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de film half september zal worden getoond op het filmfestival van Toronto. Op 27 september opent Instinct het Nederlands Film Festival.

Esther Gerritsen schreef het scenario van de film. Marwan Kenzari speelt de andere hoofdrol in de psychologische thriller over de relatie tussen een psychiater en een tbs-patiënt.