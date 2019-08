Olivier Richters, beter bekend als The Dutch Giant, komt op een zwarte lijst terecht als hij uit de school zou klappen over de Marvel-film Black Widow, zegt hij in Jinek.

De 29-jarige bodybuilder is te zien in de film waarin actrice Scarlett Johansson de hoofdrol speelt.

Black Widow, een afsplitsing van de populaire Avengers-filmreeks, verschijnt volgend jaar mei in de bioscopen in Amerika. Waarover de film precies gaat en wat de rol van Richters is, is niet bekend. Daar mag de topsporter en acteur ook helemaal niet over praten, zegt hij in de talkshow van Eva Jinek.

"Het is zo streng. En terecht, er gaan honderden miljoenen (dollars, red.) in rond. Het begint al als je op de set komt, dan moet je je mobiel inleveren. Vervolgens wordt er tegen je gezegd dat er teams zijn die op internet zoeken of mensen iets posten. Vinden ze iets, dan word je ontslagen of je krijgt problemen. Het maakt niet uit hoe groot je rol is."

'Je komt nergens meer aan het werk'

Daarnaast hanteren ze volgens de 2,18 meter lange Richters dus ook een zogeheten zwarte lijst; een blacklist. Die geldt niet alleen voor toekomstige Marvel-films, maar wordt gebruikt door heel veel filmstudio's wereldwijd.

"Je komt dan nergens meer aan het werk. Ik moest dit (zijn rol, red.) ook zo lang geheimhouden voor mijn beste vrienden. De enige aan wie ik het verteld heb is mijn vriendin."

Richters is binnenkort ook te zien in The Kings Man en Gangs of London.