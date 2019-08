Met deze week onder meer een nieuw seizoen van Mindhunter, onvervalst jeugdsentiment met de Smurfen en een van de meest baanbrekende horrorfilms aller tijden.

Series

Mindhunter: Seizoen 2

In Mindhunter proberen twee ambitieuze FBI-agenten het gedrag van seriemoordenaars in kaart te brengen. In het tweede seizoen komen ze hierdoor oog in oog te staan met de sadistische sekteleider Charles Manson. David Fincher (Se7en) zal opnieuw enkele afleveringen van de reeks regisseren. Lees hier waarom Manson zo in de belangstelling staat van Hollywood.

Knightfall: Seizoen 2

Knightfall belicht een gewelddadig hoofdstuk in de Europese geschiedenis. In dit historische actiedrama volgen we namelijk een tempelier die ten tijde van de kruistochten op zoek gaat naar de Heilige Graal. Het resultaat is een spektakelreeks vol bloed, avontuur en wapengekletter.

De Smurfen: Seizoen 1

In de stemming voor wat onvervalst jeugdsentiment? Dan zit je goed bij de Smurfen! In deze klassieke tekenfilmserie wordt het vredige bestaan van de titelhelden bedreigd door de sluwe Gargamel en zijn net iets minder snuggere kat Azraël.

Films

8 Mile

Eminem speelt min of meer zichzelf in dit muzikale drama van regisseur Curtis Hanson (L. A. Confidential). Als de getalenteerde rapper B-Rabbit probeert hij het te maken in de hiphopscene van Detroit. Het nummer Lose Yourself was goed voor een Oscar. Meer muzikale inspiratie haal je uit ons overzicht van de vijftien mooiste muziekfilms!

Psycho

In deze baanbrekende horrorfilm van Alfred Hitchcock waart een seriemoordenaar rond in het vervallen Bates Motel. De scène waarin een van de gasten wordt gedood terwijl ze onder de douche staat, maakt bijna zestig jaar later nog steeds indruk. Meer griezelklassiekers vind je in onze lijst van de beste horrorfilms op Netflix.

Sex and the City 2

De liefdeslevens van Carrie, Miranda, Charlotte en Samantha is een beetje in een sleur geraakt. Als ze de kans krijgen om af te reizen naar Abu Dhabi, grijpen ze die dan ook met beide handen aan. Het verhaal is wat dun om uit te smeren over 146 minuten, waardoor Sex and the City 2 uiteindelijk weinig toevoegt aan de geliefde HBO-serie.

American Gangster

Denzel Washington tekende voor de hoofdrol van Frank Lucas, een ambitieuze drugsbaron die het New York van de jaren zeventig in een ijzeren greep houdt. Aan agent Richie Roberts (Russell Crowe) de taak om deze onderwereldbaas achter tralies te krijgen. Dit misdaaddrama van Ridley Scott is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

The 40-Year-Old Virgin

Zoals de titel al weggeeft, is het liefdesleven van winkelbediende Andy (Steve Carell) niet echt om over naar huis te schrijven. Daar lijkt verandering in te komen wanneer deze nerd de alleenstaande moeder Trish (Catherine Keener) ontmoet. Maar hoe vertelt Andy haar dat hij het nog nooit heeft gedaan?

Sextuplets

Wanneer de aanstaande vader Alan ontdekt dat hij deel uitmaakt van een zesling, gaat hij op reis om al zijn broers te ontmoeten. Alle broers worden gespeeld door Marlon Wayans (White Chicks).

Hannibal

Anthony Hopkins kruipt opnieuw in de huid van Hannibal Lecter in dit vervolg op The Silence of the Lambs. De beruchte seriemoordenaar is ontsnapt uit de inrichting waar hij werd vastgehouden en gevlucht naar Florence. Maar het duurt niet lang voordat zijn gruwelijke verleden hem inhaalt…

Hellboy II: The Golden Army

Wanneer de mensheid wordt bedreigd door een leger van elfen, moet de titelheld opnieuw in actie komen. Wat volgt is een oogstrelende combinatie van actie, horror en avontuur. De make-upeffecten van dit vervolg werden genomineerd voor een Oscar.

Forgetting Sarah Marshall

Wanneer Peter wordt gedumpt door zijn vriendin, besluit hij een tripje naar Hawaï te maken om de breuk te verwerken. Helaas verblijft zijn ex in hetzelfde vakantieoord met haar nieuwe vriend, die tot overmaat van ramp ook nog eens een extravagante rockster is!

Charlie Wilson’s War

In deze waargebeurde tragikomedie besluit een Amerikaanse politicus (Tom Hanks) de rebellen in Afghanistan te steunen in hun oorlog tegen de Russen. Maar dat blijft niet zonder gevolgen. Alleen al de moeite waard omdat Tom Hanks nu eens niet een brave borst speelt, maar een gladde Texaanse rokkenjager.

Suburbicon

Een gezin in de Amerikaanse buitenwijken is slachtoffer van een brutale woningoverval. Wanneer de vader op zoek gaat naar de daders, is dat het begin van een zwarte komedie vol moord, misdaad en misverstanden.

The Lego Ninjago Movie

In deze kleurrijke animatiefilm wordt Ninjago City geterroriseerd door Garmadon. Alleen de Green Ninja en zijn vrienden kunnen deze doorgedraaide warlord stoppen. Het feit dat Green Ninja de zoon is van Garmadon maakt de strijd er alleen niet bepaald makkelijker op.

No Good Deed

Luther-ster Idris Elba speelt in deze psychologische thriller een ontsnapte gevangene die het huis van een moeder van twee kinderen binnendringt. Al snel ontstaat er een gevaarlijk kat-en-muisspel tussen het tweetal. Ondanks de slechte recensies, deed No Good Deed het niet onaardig in de Amerikaanse bioscopen.

The Possession of Hannah Grace

In The Possession of Hannah Grace krijgt een politieagente de nachtdienst in het mortuarium toegewezen. Wanneer een meisje dat is overleden bij een duivelsuitdrijving wordt binnengebracht, gebeuren er al snel vreemde dingen in het lijkenhuis. Deze horrorfilm is het Amerikaanse debuut van regisseur Diederik van Rooijen (Penoza).

DOCUMENTAIRES

Calum von Moger: Unbroken

Calum von Moger werd binnen de bodybuilderswereld al gezien als de opvolger van Arnold Schwarzenegger. Maar dan slaat het noodlot toe in de vorm van een zware blessure. De tweevoudig Mr. Universe gaat echter niet bij de pakken neerzitten.

Bekijk ook ons overzicht van de beste sportdocumentaires op Netflix.

Happy Jail: Seizoen 1

Happy Jail belicht het dagelijks leven in een Filipijnse gevangenis. Alsof de overvolle cellen en de lijfstraffen nog niet erg genoeg zijn, wordt er ook een nieuwe directeur aangesteld die de duimschroeven wil aandraaien. Door middel van dans proberen de gedetineerden het hoofd boven water te houden.

Deze films en series verschijnen in augustus op Netflix.