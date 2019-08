Acteur Shahine El-Hamus speelt de hoofdrol in de boekverfilming De belofte van Pisa. Omdat hij wilde dat zijn vrienden de film ook waarderen, herschreef hij de teksten enigszins, zegt hij in Het Parool.

Regisseur Norbert ter Hall en scenarist Robert Alberdingk Thijm bewerkten de bestseller (25e druk) van auteur Mano Bouzamour, maar volgens El-Hamus kwam het door de twee mannen gebruikte vocabulaire af en toe niet overeen met de wereld waarin de tiener leeft.

Zo wordt een persoon met rood haar door El-Hamus bijvoorbeeld niet 'rooie', maar 'wortel' genoemd: "Ja, dat deed ik wel vaker. Soms liet Norbert me iets lezen en zei ik: ja ja, maar deed ik het op de set net anders. Mijn vrienden moeten deze film ook vet vinden, dan moet de taal wel zo echt mogelijk zijn. De jongens uit Noord, mijn omgeving - wij praten zo. Dus dan ga ik geen woorden 'vernetten'."

'Je wordt in de huiskamer bestraft'

Ook Bouzamour wijzigde zo nu en dan enkele details in het script: "Robert had bijvoorbeeld een scène geschreven waarin de vader zijn zoon voor straf naar zijn kamer stuurt. Terwijl dat in een Marokkaans gezin helemaal geen straf is. Je wordt in de huiskamer bestraft, in het bijzijn van je broers en zussen - dat is vernederender voor jou en de anderen leren wat er gebeurt als je bijvoorbeeld te laat komt. Dat soort culturele details."

Maar die kleine aanpassingen vallen in het niet bij de grote vreugde die Bouzamour ervoer toen hij de filmadaptatie van zijn boek onder ogen kreeg: "Robert Alberdingk Thijm schreef scènes die het verhaal naar een veel hoger niveau hebben getrokken. Soms las ik een scène die hij had bewerkt en dacht ik: godverdomme, dit is zo goed. Dat had ik willen schrijven!"

De belofte van Pisa gaat over de jonge Sam die probeert zijn best te doen op school, terwijl zijn oude broer het criminele pad bewandelt. De film is vanaf 10 oktober in de bioscoop te zien en is op 5 oktober tevens de slotfilm op het Nederlands Film Festival.