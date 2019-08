Netflix gaat een animatieserie maken rondom Elvis Presley. De streamingdienst is bezig met Agent King, waarin de rock 'n roll-artiest te zien is als spion.

Deze fictieve versie van Presley werkt buiten zijn artiestenbestaan ook voor de geheime dienst en helpt zijn land in de hoedanigheid van spion door te strijden tegen donkere krachten, zo schrijft The Hollywood Reporter vrijdag, de dag dat het precies 42 jaar geleden is dat Presley overleed.

Presleys ex-vrouw Priscilla is een van de bedenkers van de serie en zal ook fungeren als uitvoerend producent. Mike Arnold, die ook meewerkte aan de animatie Archer, zal de serie schrijven.

"Toen Elvis jong was, droomde hij er altijd van om een superheld te zijn, die vecht tegen het kwaad en de wereld redt", zegt Priscilla Presley, die van 1967 tot 1973 met de zanger getrouwd was. "In Agent King kan hij dat alsnog doen. We kunnen de wereld nu een Elvis laten zien die ze nog niet kenden."

Agent King vult de collectie aan van animatieseries die al te zien zijn op Netflix, waaronder Big Mouth en BoJack Horseman.