Netflix heeft een tweede vervolg op To All The Boys I've Loved Before besteld. Dat maken hoofdrolspelers Lana Condor, Noah Centineo en Jordan Fisher donderdag bekend op Instagram.

Het bericht van het drietal leek alleen de premièredatum van het eerste vervolg weg te geven. Nadat ze hadden aangekondigd dat die film op 12 februari 2020 aan het aanbod van Netflix wordt toegevoegd, lieten de acteurs ook weten dat een derde film inmiddels in productie is.

De films volgen de titels van de boeken van Jenny Han, waarop ze gebaseerd zijn. Het tweede deel heet To All the Boys: PS I Still Love You en de derde film krijgt de naam To All The Boys: Always & Forever, Lara Jean.

De eerste film uit de reeks, over Lara Jean en de brieven die ze schrijft aan elke jongen waar ze ooit verliefd op is geweest, was volgens Netflix een grote hit.

De streamingservice, die niet is aangesloten bij officiële kijkcijfermetingen en slechts selectief cijfers bekendmaakt, meldde na de release in 2018 dat de film een van de populairste Netflix Originals ooit was.