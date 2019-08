De tweede aflevering van BH90210, de vernieuwde versie van de jarennegentigserie Beverly Hills 90210, trok in de VS binnen de doelgroep 18- tot 49-jarigen 40 procent minder kijkers dan de eerste episode.

In totaal werd de aflevering in de VS door 2,57 miljoen kijkers bekeken. Dat is een derde van het aantal kijkers dat nieuwsgierig was naar de eerste aflevering van de serie, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite The Hollywood Reporter donderdag.

De Fox-serie wordt gemaakt met dezelfde acteurs (Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling en Shannen Doherty) als toen, maar volgt nieuwe verhaallijnen.

In Nederland is BH90210 op 8 augustus begonnen met 173.000 kijkers.

The Bold and the Beautiful bereikt mijlpaal

Een andere serieklassieker scoorde wel goed. De soapserie The Bold and the Beautiful bereikte na meer dan 8.100 afleveringen eindelijk de eerste plek in de belangrijkste doelgroep voor soapseries op de Amerikaanse markt.

Dat lukte de serie in zijn 32-jarige bestaan nog nooit. 530.000 vrouwen tussen 25 en 54 jaar keken naar de bewuste aflevering, schrijft Deadline.