Gerard Butler (49) ziet het niet meer gebeuren dat hij ooit James Bond zal spelen. De 49-jarige acteur zou jaren geleden gesprekken hebben gevoerd met de producenten, maar denkt dat hij inmiddels te oud is voor de rol. Dat vertelde hij in een ochtenduitzending van Capital FM.

"Ik heb er ongeveer twintig jaar geleden een meeting over gehad. Maar ik denk dat ik inmiddels een mooie leeftijd heb bereikt waarop ze me niet meer zullen bellen", merkte de Schotse acteur lachend op.

De acteur is onder meer bekend door de actiefilms Olympus Has Fallen en London Has Fallen, waarin hij een lijfwacht bij de Amerikaanse geheime dienst speelt. Het derde deel, Angel Has Fallen, moet volgende week verschijnen. "Ik ben echt gek op Bond, maar het mooie is dat we hiermee (de Has Fallen-films, red.) onze eigen franchise hebben gemaakt", aldus Butler. "Onze eigen Bond. Dat is veel leuker dan ermee te worden vergeleken."

Daniel Craig is momenteel bezig met de opnames van Bond 25, zijn laatste film als 007. De speculaties over de volgende Bond-vertolker worden daarmee verder aangewakkerd. Zo is de naam van de 46-jarige Idris Elba vaker opgedoken, hoewel hij zelf altijd heeft ontkend. Andere acteurs die voor de rol zijn genoemd zijn onder anderen Henry Cavill, Tom Hardy en Tom Hiddleston.