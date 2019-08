Once Upon a Time ... in Hollywood, de nieuwste film van Quentin Tarantino, draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Recensenten zijn lovend over de 160 minuten durende film, die zich afspeelt in het Hollywood van de jaren zestig.

Het Parool - geen sterren

"In de zomer van 1969 werden Hollywood en de wereld opgeschrikt door een reeks ongekend brute moorden. Het beroemdste slachtoffer was de hoogzwangere actrice Sharon Tate, die met haar echtgenoot Roman Polanski een villa in Beverly Hills huurde. Tarantino's film draait om de vriendschap tussen hun fictieve buurman Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en diens stuntman, chauffeur annex verzorger Cliff Booth (Brad Pitt), maar de filmmaker blikt ook regelmatig over de schutting om een inkijkje in het leven van Tate (Margot Robbie) te geven."

"Tarantino gebruikt de tweedeling tussen klimmers en dalers in een wereld van klatergoud voor een aanstekelijk liefdevolle en humoristische schets van het leven achter de schermen van Hollywood, dat destijds een ingrijpende verandering doormaakte."

de Volkskrant - 5 sterren

"Tarantino verliest zich op zijn kenmerkende manier in de details van Daltons carrière: van verzonnen filmfragmenten tot de prachtig getekende filmposters voor Dalton-titels als Operazine Dyn-O-Mite! en Kill Me Quick, Ringo, Said the Gringo. En de cineast prikt liefdevol in dat malle acteursbestaan. Stuntman Booth (Pitt op z'n charmantst) ís de ouderwets mannelijke held. Acteur Dalton spéélt graag dat type, maar is een weifelende alcoholist vol zelfmedelijden. DiCaprio speelt het heerlijk; exact voldoende kolderiek."

NRC - 4 sterren

"Zelfs naar de maatstaven van Tarantino bevat Once Upon a Time … in Hollywood een ware explosie van over elkaar buitelende popculturele verwijzingen naar de televisieprogramma's, liedjes en films van zijn jeugd. De fetisjistische aandacht die hij zoals altijd besteedt aan kapsels, spijkerbroeken, afgetrapte mocassins en sixtiesinterieurs gaat elke functionaliteit ver te boven, maar de liefdevolle aandacht voor details is ook innemend."

Trouw - 4 sterren

"In de film zet Tarantino de loop der dingen naar zijn hand, hij verdraait bewust de geschiedenis. Om de film niet te spoilen, kan er over het einde niets worden verklapt, maar het sprookje dat hij tevoorschijn tovert, beneemt je de adem en ontroert diep."

"Jackie Brown was twintig jaar geleden al een gerijpte Tarantino. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over Once Upon a Time ... in Hollywood. Tarantino schaart zich aan de zijde van de harde werkers achter de schermen van Hollywood en keert zich fel tegen de uitvreters. Zijn film is een liefdesbrief aan het oude Hollywood, maar tegelijk een in memoriam."

