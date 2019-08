Olivia Colman vond het niet makkelijk om de rol van koningin Elizabeth in de serie The Crown over te nemen van actrice Claire Foy. De Oscar-winnares imiteerde haar voorgangster zelfs tijdens de eerste draaidagen. Dit vertelt ze aan Entertainment Weekly.

"Het is net als de klassieke stukken waarin ik speel. Iedereen heeft die rol al een keer gespeeld", zegt Colman. "De eerste week merkte ik aan mezelf dat ik Claire's uitdrukkingen nadeed. Ik dacht erover na hoe zij het zou doen", vertelt de actrice.

Colman benadrukt dat ze het lastig vond om Foy op te volgen, die veel lof ontving voor haar vertolking van de Britse koningin. "Het is verschrikkelijk. Iedereen houdt van Claire Foy, dus ik heb de moeilijkste baan in de wereld op het moment", grapt ze.

Colman, die eerder dit jaar een Oscar won voor haar rol in de film The Favourite, is voor het eerst te zien als koningin Elizabeth in het derde seizoen van The Crown, dat vanaf november te zien is.