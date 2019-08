De Nederlandse acteur Josha Stradowski is gecast voor een van de hoofdrollen in de Amerikaanse serie The Wheel of Time. Hij zal hierin samen te zien zijn met de Britse actrice Rosamund Pike. Dit meldt Amazon, waar de serie in 2021 moet verschijnen.

Stradowski gaat de rol van Rand Al’Thor vertolken in de serie die is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Robert Jordan. Ook acteurs Marcus Rutherford en Zoë Robins zijn aan de cast toegevoegd.

In de serie gaat het personage Moiraine (gespeeld door Pike) met vijf jonge mensen op een gevaarlijke reis de wereld rond. Het personage dat door Stradowski wordt gespeeld, bezit bijzondere krachten waarmee hij de wereld kan redden of vernietigen.

Stradowski brak in Nederland door als acteur met een rol in de serie Spangas. Daarnaast speelde hij een hoofdrol in de film Gewoon Vrienden en heeft hij een bijrol in Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn met Carice van Houten in de hoofdrol.

Pike brak door met rollen in Pride & Prejudice en James Bond-film Die Another Day. Ze werd genomineerd voor een Oscar met haar hoofdrol in de thriller Gone Girl.