Er komt een tweede serie over de zaak rondom Jeffrey Epstein. Na de aankondiging van de Amerikaanse zender Lifetime over een documentairereeks, heeft producent en actrice Patricia Heaton zich aan een nieuw project van Storied Media Group verbonden. Dat meldt Variety woensdag.

Het nieuws komt vier dagen na het overlijden van de 66-jarige Epstein. De vermeende kindermisbruiker, die in afwachting was van een grote strafzaak, werd afgelopen zaterdag dood in zijn cel aangetroffen.

Heatons serie baseert zich op een reeks artikelen van de Miami Herald uit november 2018, die het seksueel misbruik van Epstein aan het licht brachten. Naar verluidt wordt het scenario geschreven door Chris Gerolmo, die met name bekend is door de complotthriller Mississippi Burning uit 1988.

Met die scenarist lijkt het nieuwe project om een fictieserie te gaan. Of Heaton daar ook zelf een rol in zal spelen, is nog niet duidelijk. Als actrice is ze vooral bekend door de comedyserie Everybody Loves Raymond.

Verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting

Epstein werd op 6 juli opgepakt op een vliegveld in New Jersey, nadat hij terugkeerde van een verblijf in Frankrijk. De zakenman werd verdacht van mensenhandel met als oogpunt seksuele uitbuiting en criminele samenzwering. Zelf stelde hij onschuldig te zijn.

Epstein zou tussen 2001 en 2005 tientallen tienermeisjes hebben betaald om naakte 'massages' uit te voeren en andere seksuele handelingen te verrichten. Hij gaf sommige meisjes ook geld om andere meisjes naar hem toe te brengen.

Op 10 augustus werd Epstein dood gevonden in het Metropolitan Correctional Center in New York, nadat hij eerder al een zelfmoordpoging had gedaan. Twee bewakers hadden hem ieder half uur moeten controleren, maar lieten hem drie uur alleen in zijn cel. Volgens de New York Times zou het tweetal later hun logboek hebben vervalst om hun fout te verdoezelen. De precieze doodsoorzaak van de miljardair wordt momenteel nog onderzocht.