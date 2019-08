Harry Styles zal niet te zien zijn als prins Erik in de liveactionversie van The Little Mermaid (De Kleine Zeemeermin). De zanger heeft volgens bronnen van verschillende filmsites afgezien van de rol.

Styles werd al enkele weken genoemd als tegenspeler van Halle Bailey, die de rol van Ariel vertolkt. De zanger zou volgens onder meer Variety nu besloten hebben de rol toch niet aan te nemen.

De producenten en regisseur Rob Marshall (Into the Woods, Mary Poppins Returns) zijn volgens de bronnen nu in gesprek met verschillende andere mannen om hun prins Erik te vinden.

De slechte zeeheks Ursula zou wel al zijn gecast. Melissa McCarthy zou de zingende heks gaan spelen. De rol is ondanks sterk geruchten echter nog steeds niet bevestigd.

The Little Mermaid vertelt over zeemeermin Ariel die verliefd wordt op prins Erik, die op het land leeft. De zeemeermin kiest ervoor haar stem af te staan in ruil voor een paar benen. Het verhaal werd in 1989 al eens verfilmd door Disney, toen in animatievorm.