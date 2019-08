Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn, is geselecteerd door het internationale filmfestival van Toronto. De film maakt zijn opwachting als onderdeel van het programma met niet-Engelstalige arthousefilms. Dat maakt distributeur September Film dinsdag bekend.

"Na onze Europese première op het filmfestival in Locarno, waar de film was geselecteerd voor de Piazza Grande-screening, zijn we overweldigd dat het prestigieuze Toronto International Film Festival Instinct heeft geselecteerd voor haar Noord-Amerikaanse première. Dat deze intieme film zo'n gigantisch podium krijgt, hadden we niet durven dromen. We zijn dankbaar en blij", laten Reijn en Van Houten in het persbericht weten.

Tijdens het festival wordt de film binnen het Contemporary World Cinema-programma getoond. Daarnaast maakt de titel kans op de Grolsch People's Choice Award.

Reijn en Van Houten coproduceerden de film met hun productiebedrijf Man Up. Van Houten speelt, samen met Marwan Kenzari, de hoofdrol in de film.

Instinct gaat over een psychologe die een liefdesrelatie ontwikkelt met een zedendelinquent en is vanaf 3 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.