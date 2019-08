Dan Lin, producent van de nieuwe versie van de Disney-film Aladdin, heeft onthuld dat er mogelijk een vervolg komt op de liveactionremake die eerder dit jaar verscheen. Hij laat aan Insider weten dat er nog meer verhalen te vertellen zijn over de straatjongen die een prins wordt.

De onlangs uitgebrachte versie van Aladdin, met Mena Massoud, Naomi Scott en Will Smith in de hoofdrol, haalde al meer dan 1 miljard dollar (bijna 900 miljoen euro) binnen.

Producent Lin kan nog niet veel zeggen over het vervolg, maar wil wel loslaten dat erover gesproken wordt. "We weten dat de fans graag nog meer willen zien en er zijn nog meer verhalen die we kunnen vertellen", stelt hij.

Disney maakte in de jaren negentig twee vervolgen op de succesvolle animatiefilm, die direct op video verschenen. Lin wil niet bevestigen of het eventuele vervolg de verhaallijn van een van deze films zal volgen. "Ik kan zeggen dat we, net als met de eerste film, niet een simpele remake maken. We kijken naar wat het juiste verhaal is om te vertellen."