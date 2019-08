Shari Headley is te zien in het vervolg op Eddie Murphy's Coming to America (1988). De actrice, die ook in de oorspronkelijke film te zien is, voegt zich bij de cast vol andere oudgedienden.

Onder anderen Arsenio Hall, James Earl Jones en Murphy zelf pakken de draad weer op in het verhaal over de Afrikaanse prins Akeem, die in Amerika voet aan de grond probeert te krijgen om een vrouw te vinden.

Daarnaast spelen Leslie Jones, Kiki Layne en Wesley Snipes een rol in de film. Headley speelt wederom het personage Lisa McDowell, die uiteindelijk trouwt met de prins. In het vervolg blijkt prins Akeem echter een zoon te hebben in New York en moet hij wederom terug naar de Verenigde Staten.

De opnames voor de komische film beginnen eind augustus. Coming 2 America is vanaf 18 december 2020 in de Amerikaanse bioscopen te zien en zal niet veel later ook in Nederland verschijnen.