Het derde seizoen van de dramaserie The Crown is vanaf 17 november op Netflix te zien. Dit maakt de streamingdienst maandag bekend.

Acteur Tobias Menzies verklapte eind juli al dat The Crown in november verder zou gaan, maar nu is het ook bevestigd.

In het nieuwe seizoen pikt de serie rondom de geschiedenis van het Britse koningshuis de draad weer op in 1964, het jaar waarin The Beatles beroemd worden en twee jaar voordat Engeland wereldkampioen voetbal wordt. De derde reeks zal het koningshuis tot het jaar 1977 belichten.

In dit seizoen wordt koningin Elizabeth niet meer door Claire Foy, maar door Olivia Colman vertolkt. Prins Philip, jonkheer Snowdon en prinses Margaret worden door respectievelijk Tobias Menzies, Ben Daniels en Helena Bonham Carter gespeeld. Josh O'Connor speelt prins Charles.