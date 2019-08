Rose McGowan, onder meer bekend van haar rol in Charmed en als eerste publiekelijke beschuldiger van de aangeklaagde filmproducent Harvey Weinstein, gaat voor het eerst een speelfilm regisseren. Daarnaast is ze van plan om te stoppen met acteren.

De 45-jarige actrice heeft vergevorderde plannen voor de animatiefilm Pomerania. "Het gaat over een kleine hond die zich verstopt in de kast, en die koningin wordt van het land Pomerania als ze uit de kast komt", vertelt McGowan aan The Hollywood Reporter.

"Daar raakt ze in oorlog met Muttlandia, waar alle honden van het vuilnisbakkenras wonen. Dus de film draait om ras, fokken en verschillende klassen. Er zit ook veel humor in."

Daarnaast is McGowan bezig met het ontwikkelen van de psychologische thriller Sleepwalk, over een jong meisje dat de realiteit en haar dromen niet meer uit elkaar kan houden.

'Niemand moedig genoeg om mij steun te geven'

McGowan vertelt in het interview het acteren achter zich te willen laten en alleen nog maar achter de schermen te willen werken.

"In Hollywood was niemand moedig genoeg om het voor mij op te nemen, nadat ik dat wel voor hen deed. Ik mis het wel om te acteren, maar dat behoort nu tot mijn verleden, vooral omdat ik zo weinig steun heb gehad."

McGowan was een van de eerste vrouwen die naar buiten kwam met misbruikverhalen over Weinstein, die inmiddels door tientallen vrouwen is beschuldigd. De meldingen over Weinstein zetten uiteindelijk de #metoo-beweging in gang.