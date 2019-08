Sarah Silverman (48) zegt te zijn ontslagen uit een komend filmproject, nadat het productieteam van de betreffende film ontdekte dat de comédienne en actrice ruim tien jaar geleden een sketch heeft gemaakt waarin ze geschminkt was als een persoon met een donkere huidskleur.

In de podcast van Bill Simmons vertelt Silverman volgens The Hollywood Reporter dat het gaat om een fragment uit haar sketchprogramma The Sarah Silverman Program, dat zij van 2007 tot 2010 maakte.

"Ik was onlangs gecast voor een film, een lieve rol", vertelt de Masters of Sex-actrice in de podcast. "Om 23.00 uur, vlak voor de eerste draaidag, werd ik ontslagen omdat ze een foto van mij met blackface hadden gezien, die was gemaakt van die aflevering."

Silverman ging niet tegen dit besluit in omdat ze het begreep, maar zegt niet meer "de persoon te zijn die ze destijds was". "Ze hebben nu iemand anders voor die rol gevraagd, een geweldige vrouw, maar niet iemand die op haar strepen durft te staan. Dat maakte me verdrietig, want daar ik ben al mijn hele leven mee bezig."

'Het is bijna perversie'

De comédienne vindt dat de comedywereld een gevaarlijke plek is geworden voor personen die in het verleden een fout hebben gemaakt. Hiermee doelt ze onder anderen op Kevin Hart, die werd ontslagen als Oscar-presentator omdat hij in het verleden discriminerende tweets plaatste.

"Het is bijna perversie", vindt Silverman. "Al heb je ooit één foute tweet geplaatst, dan staan de mensen klaar om je te stenigen. Het is echt: 'Kijk hoe rechtvaardig ik ben en nu ga ik de hele dag op refresh klikken om te zien hoeveel likes ik krijg voor mijn rechtvaardigheid.'"