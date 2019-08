Filmmaatschappij Universal Pictures heeft de satirische film The Hunt voorlopig geschrapt, schrijft The Hollywood Reporter. In de nasleep van twee bloederige massaschietpartijen in de VS kwam er bakken kritiek neer op de aankomende actiethriller, waarin twaalf willekeurige personen gevolgd worden terwijl er op hun wordt gejaagd.

In een statement zegt het bedrijf "na zorgvuldig overleg de film te schrappen". Het bedrijf stopte eerder al met diverse promoties. Universal zegt achter de producenten van de film en het idee te staan, maar geeft toe dat dit niet het moment is om de film naar buiten te brengen.

Onder meer president Donald Trump uitte stevige kritiek op de film. Volgens hem wordt de film geproduceerd om "een mensenmassa van slag te brengen en chaos te creëren". Hij noemde daarnaast de entertainmentindustrie van Hollywood "racistisch" en een probleem voor het land.

Afgelopen weekend kwamen bij massaschietpartijen in Amerikaanse staten Ohio en Texas 31 mensen om het leven en raakten nog eens tientallen mensen gewond. Een van de schutters heeft toegegeven dat hij "expres op Mexicanen aan het jagen was".

The Hunt zou 27 september in de Amerikaanse bioscopen te bewonderen zijn. Onduidelijk is wanneer de film wél verschijnt.

Sterren als Emma Roberts, Justin Hartley, Ike Barinholtz, Glenn Howerton en Betty Gilpin waren gecast voor de film.