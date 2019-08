Het aanbod van Netflix is deze week flink uitgebreid, met onder meer een gloednieuw seizoen van GLOW, een romantische comedy met Jim Bakkum en een remake van een geliefde horrorklassieker. Een overzicht van de nieuwste releases.

Films

Flatliners

In deze remake van de gelijknamige griezelfilm uit 1990 zoekt een aantal studenten de grens tussen leven en dood op. Maar wat ze daar aantreffen, zal hun levens voorgoed veranderen.

Zwaar Verliefd!

In de Nederlandse romcom Zwaar Verliefd! wordt dierenarts Isa (Barbara Sloesen) verliefd op een charmante meubelmaker (Jim Bakkum). Maar kan ze haar onzekerheid op tijd overwinnen om hem mee uit te vragen? Gebaseerd op de gelijknamige roman van Chantal van Gastel.

Series

No Good Nick: seizoen 2

Het leven van de familie Thompson krijgt een onverwachte wending wanneer de dertienjarige Nick plotseling op hun stoep staat. Zij beweert een ver familielid te zijn, maar is in werkelijkheid een gewiekste oplichter die uit is op wraak. Wanneer Nick echter liefdevol in het gezin wordt opgenomen, begint ze steeds meer aan haar snode plannen te twijfelen.

GLOW: seizoen 3

De dames van GLOW keren terug in het derde seizoen van GLOW. Hierin reist het vrouwelijke worstelteam naar Las Vegas voor een spetterende finale. Vorig jaar riep Superguide deze onweerstaanbare combinatie van humor en drama nog uit tot een van de beste series van 2018.

Wu Assassins: seizoen 1

Actieheld Iko Uwais (The Raid, Triple Threat) speelt een kok die uitverkoren is om de wereld te redden. Om in zijn missie te slagen, moet hij echter eerst een stel warlords met bovennatuurlijke krachten verslaan. Tot overmaat van ramp staat zijn vader aan het hoofd van de clan.

Cable Girls: seizoen 4

In deze Spaanse Netflix Original volgen we vier vrouwen die begin vorige eeuw bij een telefoonmaatschappij werken. Ze vormen al snel een hecht team, maar hun vriendschap wordt flink op de proef gesteld wanneer een van hen wordt verdacht van de moord op een politicus.

Documentaires

Screwball

In 2013 was de Amerikaanse honkbalwereld in de ban van een van de grootste dopingschandalen uit de geschiedenis van de sport. De documentaire Screwball is een komische reconstructie van deze bizarre zaak.

Enter the Anime

Aan Japanse animatiefilms en -series geen gebrek op Netflix. Maar waar moet je als geïnteresseerde nieuwkomer beginnen? Enter the Anime is een spoedcursus anime voor beginners, die dankzij de vele interviews met de belangrijkste spelers uit het genre ook voor hardcore fans de moeite waard is.

Roll Red Roll

Deze verontrustende documentaire draait om een groepsverkrachting in een dorpje in de Amerikaanse staat Ohio. Omdat de daders lokale footballhelden zijn, wordt de zaak echter al snel in de doofpot gestopt. Maar een vasthoudende rechercheur en een crimeblogger zijn vastberaden om de waarheid boven tafel te krijgen.

The Family

The Family belicht een geheim genootschap van christenen dat een enorme invloed heeft op de politiek. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook ver daarbuiten. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jeff Sharlet, die zelf jarenlang lid was van de mysterieuze broederschap.

