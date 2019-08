Nienke Plas, bekend van haar YouTube-kanaal en binnenkort te zien in de Nederlandse film F*ck de Liefde, zou ook in de Verenigde Staten aan de slag willen. De vlogger, komiek, presentatrice en actrice heeft de wens om in een Amerikaanse film te spelen.

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 33-jarige Plas dat ze vaker in films wil spelen.

"Alleen is dat in Nederland niet iets waarmee je je bankrekening super kunt spekken, dus dan maar in Amerika. Daar wordt alles toch groter aangepakt. Misschien dat ik het daar een tijdje wil proberen. En dan roep: yo, mama is even een paar maanden weg."

De YouTuber heeft geen haast met deze plannen. "George Clooney brak ook pas op latere leeftijd door."

Plas, die op haar YouTube-kanaal ruim 277.000 abonnees heeft, zegt dat het haar niet om de roem te doen is. "Het is tof dat je iets kunt doen waarvan je geniet en waarin je heel goed wordt. Dat je daarmee bekendheid vergaart, is een bijkomstigheid. Ik noem mezelf liever CN'er dan BN'er: Creatieve Nederlander."