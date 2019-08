Alec Baldwin, Jamie Dornan en Christian Slater gaan de hoofdrollen vertolken in Dr. Death, de seriebewerking van de gelijknamige populaire podcast. Het project is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over een chirurg, die werd veroordeeld voor het verminken en vermoorden van enkele van zijn patiënten.

Dornan kruipt in de huid van Christopher Duntsch, ook wel bekend als 'Dr. Death'.

31 patiënten van de chirurg raakten gewond na de operatie en twee overleden. Hij werd beschuldigd van het verminken van vier patiënten en het vermoorden van twee patiënten en werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De serie zal inzoomen op "de geest van een sociopaat en de nalatigheid van een systeem dat is ontworpen om de weerlozen te beschermen", aldus The Hollywood Reporter.

Nieuwe sociopaat-rol voor Dornan

30 Rock-acteur Baldwin zal de rol spelen van een neurochirurg die wel vertrouwen heeft in dit systeem. Slater speelt een andere collega, die juist argwanend kijkt naar het rechtssysteem en pleit voor gerechtigdheid.

Het is niet de eerste keer dat Dornan een sociopaat vertolkt. Eerder was hij te zien in de misdaadserie The Fall, waarin hij een seriemoordenaar speelt.

De podcast Dr. Death debuteerde in april 2018 en werd sindsdien vijftig miljoen keer beluisterd. De reeks telt tien afleveringen.

Waar en wanneer de serie wordt uitgezonden, is nog niet bekend.