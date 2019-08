Actrice Imanuelle Grives, die recentelijk werd opgepakt met een grote hoeveelheid drugs op zak en hierbij vertelde dat dit ter voorbereiding was voor een rol in een film, deed dit voor het nieuwe project Suriname. Dat bevestigt haar management aan NU.nl.

Fajah Lourens vertelde vrijdagochtend in de 538 Ochtendshow dat ze een rol speelt in Suriname en deze heeft overgenomen van Grives, die momenteel in de gevangenis van Antwerpen zit.

Rodney Leysner, die de film produceert, zegt in gesprek met NU.nl dat Grives en nu dus Lourens zijn gecast voor de rol van het "liefje van een beruchte crimineel".

Grives' advocaat Koen Vaneecke vertelde na haar aanhouding dat de actrice zich voorbereidde op een nieuwe rol en dat het drugsbezit "een uit de hand gelopen experiment" was.

Producent wist niets van 'voorbereidingen' van actrice

Het Belgische openbaar ministerie stelde eerder in de verklaring van Grives geen reden voor strafvermindering te zien. "Sowieso is dat geen verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet. Onmogelijk."

Leysner zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat Grives' voorbereidingen zo ver gingen. "Als we dat zouden hebben geweten, dan waren we daar fel tegen geweest."

De producent zegt haar aanhouding als een klap te hebben ontvangen. "We betreuren dit ook echt. Imanuelle is een waanzinnig goede actrice en we waarderen haar als mens. We hopen voor haar dat dit met een sisser afloopt."

'Liefst hadden we gehad dat dit niet was gebeurd'

Het was tot vrijdag niet bekend voor welke film Grives aangaf zich voor te bereiden. Volgens de filmproducent hebben zij er bewust voor gekozen om dit een tijdje stil te houden.

"We hadden misbruik van de situatie kunnen maken, maar hebben er nadrukkelijk voor gekozen dat niet te doen. Het liefst hadden we gehad dat dit helemaal niet was gebeurd."

Leysner noemt Lourens "een voor de hand liggende keuze" als vervanger van Grives. "Het is een heel leuke en heftige rol. Toen we nadachten wie er naast Imanuelle het beste bij zou passen, kwamen we snel uit bij Fajah."

Bewerking van oude film

Suriname is een nieuwe versie van de gelijknamige film die in 2011 te zien was in Surinaamse en enkele grote Nederlandse bioscopen.

De film draait om zakenman Winston Richter, die na een leven als drugsdealer terugkeert naar Suriname om zijn leven te beteren. Daar komt hij weer in aanraking met personen die hij kende uit de onderwereld en Richter wil voorkomen dat hij weer in het criminele circuit belandt.

De hoofdrol werd destijds vertolkt door Rodney Cheuk-A-Lam, die ook het script schreef. Hij fungeert nu als producent van de film. De regie is in handen van Danny Leysner.

Het is de bedoeling dat Suriname vanaf februari 2020 draait in de Nederlandse bioscopen. Pathé laat weten hierover momenteel in gesprek te zijn.

Lourens speelde de rol van Yasmin Fuentes in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook speelde ze een hoofdrol in de film Als je verliefd wordt.

Actrice had meer dan honderd pillen en 20 gram cocaïne bij zich

De 34-jarige Grives werd 21 juli op het festival Tomorrowland opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had ze onder meer honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine bij zich. Ook op de Airbnb-locatie waar de actrice verbleef, werden drugs aangetroffen.

"Ze is bij de ingang opgepakt en heeft bekend dat ze het al verkocht had op het terrein en ook aan haar vriendinnen die mee waren. Over de drugs die op de Airbnb-locatie gevonden werden, heeft ze verklaard dat die van haar zijn", aldus woordvoerder Stephanie Chomé van het parket Antwerpen. De actrice zal naar verwachting tot eind deze maand in hechtenis blijven, in afwachting van haar proces.

Grives brak als actrice door met haar hoofdrol in de film Alleen Maar Nette Mensen. Daarna verscheen ze onder meer in de series Celblok H, SpangaS en Flikken Rotterdam. Ook deed ze mee aan Wie Is De Mol? en It Takes Two.