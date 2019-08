Soy Kroon heeft nooit een acteeropleiding gedaan en merkt zo af en toe dat hij dat mist. De acteur kan jaloers naar zijn collega's kijken.

"Dan speel je met iemand die bepaalde technieken beheerst waar ik wel jaloers op ben", aldus de 24-jarige acteur in gesprek met AD. Welke technieken dat precies zijn, zegt Kroon er niet bij.

Toch zitten er volgens hem ook voordelen aan het niet volgen van een opleiding. "Ik ken geen regeltjes, geen keurslijf. Mijn kracht is mijn onbevangenheid. Ik speel dikwijls op gevoel. Maar ik besef dat ik nog lang niet ben uitgeleerd."

De acteur, die in Nederland vooral bekend werd dankzij een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, noemt zichzelf een "selfmade man". Op jonge leeftijd verhuisde hij naar België om daar mee te spelen in Galaxy Park. "Ik wilde van jongs af artiest worden. Spelen, zingen, op een podium staan... Een plan B heb ik nooit gehad. Mijn moeder, die doceerde aan de theaterschool in Eindhoven, nam me vaak mee. Dan liep ik als tienjarige in een indianenpakje rond en mocht ik soms meedoen aan repetities."

Volgens Kroon, die ook in het theater te zien is in musicals als Mamma Mia!, begreep zijn moeder zijn verlangen om in de amusementswereld te werken. "'Dat voel je bij een kind', zei ze. En als ik geen acteur was geworden, was het ongetwijfeld decorbouwer geweest. Of fotograaf. Of cameraman. Als ik maar creatief in en rond het theater bezig kon zijn."