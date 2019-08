Joe Watts, de stuntman die gewond raakte op de set van de film Fast & Furious 9, mag de intensivecareafdeling verlaten. Watts viel vorige maand van een platform op ruim 3 meter hoogte. In een verklaring van de familie valt te lezen dat de artsen optimistisch zijn over zijn herstel, meldt Deadline donderdag.

Het ongeluk gebeurde in de Leavesden Studios in Londen. Watts hield hoofdletsel over aan zijn val. "Hoewel Joe in het ziekenhuis moet blijven en er nog een lange weg te gaan is, mag hij de intensive care verlaten en zijn de artsen tevreden over zijn vooruitgang", valt te lezen in een verklaring van Watts en zijn familie.

In het bericht worden het ambulancepersoneel en de artsen en zusters van het Royal London Hospital bedankt. Ook bedankt de familie mensen voor hun hartverwarmende reacties en steunbetuigingen aan het adres van Watts.

Watts was eerder al actief als stuntman in films als Star Wars: The Last Jedi, Spider-Man: Far From Home en The Hitman's Bodyguard. Ook werkte hij mee aan de serie Game of Thrones.

De opnames van Fast & Furious 9 werden na het ongeluk enige tijd stilgelegd. De film wordt in mei 2020 in de bioscoop verwacht.