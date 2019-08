Na verschillende Lego-films is er nu ook Playmobil: The Movie, over een broer en zus die vanuit de normale wereld worden geteleporteerd naar Playmobil-land. De familiefilm wordt door de Nederlandse pers met weinig enthousiasme onthaald. Een overzicht van de recensies.

NRC - 2 sterren

"Playmobil: The Movie is voor het grootste deel een eindeloze geanimeerde reclamespot die Charlie en Marla door de verschillende Playmobil-series voert: Vikingen, Romeinen, piraten. In tegenstelling tot concurrent Lego sloot Playmobil minder lucratieve deals met filmstudio’s, dus geen gastoptredens van Star Wars-figuren, Jurassic Park-dino’s, Batman of andere DC-superhelden.

Dat zet de film automatisch al op achterstand, vooral omdat het na de eerste struikelscène ook gedaan is met de zelfspot. Zou Playmobil achter de schermen bezig zijn met James Bond? Dat doet geheim agent Rex Dasher dan weer wel vermoeden, in het origineel met de stem van Daniel Radcliffe (Harry Potter). Verder is er niets opmerkelijks aan de film, behalve dat hij voortraast en barst van braaf kindervermaak en een zoete moraal."

Trouw - 1 ster

"Alles hier ademt 'marketing-afdeling' die het succes van de Lego-films zag en bedacht dat men ook iets met film moest. Een goed verhaal? Doet er niet toe. Verzin maar wat. Hier heb je een budget van 75 miljoen dollar. Als je als ouders dan toch naar deze film moet, omdat de kinderen nog de laatste van drie wensen mogen doen of omdat het buiten kernoorlog is, ga dan uit pure verveling, want dat is de enige houding waarbij je niet bedrogen de zaal uitkomt.

De Volkskrant - 2 sterren

"De flinterdunne plot wordt almaar verder uitgerekt om zoveel mogelijk Playmobil-producten te kunnen herbergen, terwijl debuterend regisseur Lino DiSalvo er niet in slaagt om ook maar in de buurt te komen van de charme, eigenzinnigheid en lol van de Lego-films. Het lucht op wanneer Marla en Charlie uiteindelijk weer in hun mensenlijven belanden, en dat kan onmogelijk de bedoeling zijn geweest."

De Telegraaf - 3 sterren

"Natuurlijk is het vooral de opzet om méér Playmobil te verkopen, maar om Playmobil: The Movie nu af te serveren, omdat het louter commerciële bijbedoelingen heeft, doet de animatiefilm rond de van origine Duitse speelgoedpoppetjes geen recht."

