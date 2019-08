Macaulay Culkin, die de hoofdrol speelde in de eerste twee Home Alone-films, grapt op Twitter over de nieuwe versie van de kerstfilm die bij Disney in de maak is.

"Hé Disney, bel me", schrijft de 38-jarige acteur op Twitter. Ook plaatst hij een foto waarop hij onderuitgezakt voor de televisie zit met een bord eten op schoot. "Zo zou een geüpdatete versie van Home Alone eruitzien."

Culkin was in 1990 te zien in Home Alone, waarin hij de rol van Kevin McCallister speelde. Twee jaar later speelde hij dezelfde rol in Home Alone 2: Lost in New York. Daarna volgden nog enkele delen zonder Culkin.

Disney kondigde eerder deze week aan een nieuwe versie van Home Alone te gaan maken. Die moet verschijnen op Disney+, de nieuwe streamingdienst die in november wordt gelanceerd in de Verenigde Staten.