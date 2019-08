David Benioff en D.B. Weiss, de makers van Game of Thrones, hebben een contract getekend bij Netflix.

De twee gaan voor het streamingplatfom nieuwe series en films schrijven, produceren en regisseren, meldt Deadline. Volgens ingewijden is er een bedrag met negen cijfers met de deal gemoeid.

Netflix was niet het enige platform dat interesse in het duo had. Benioff en Weiss spraken ook met onder meer HBO/WarnerMedia, Disney, Amazon en Apple.

"We zijn ontzettend blij dat we verhalenvertellers David Benioff en Dan Weiss bij Netflix mogen verwelkomen", zegt Ted Sarandos van Netflix in een reactie. "Ze hebben mensen wereldwijd verblijd met hun verhalen."

Hoewel Benioff en Weiss bij Netflix hebben getekend, hebben ze elders ook nog verplichtingen. Zo gaan ze voor Disney een van de volgende Star Wars-trilogieën schrijven en produceren, en zijn ze betrokken bij een project van Universal rond Kurt Cobain.