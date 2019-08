Acteur Wesley Snipes is toegevoegd aan de cast van het vervolg op de film Coming To America, de comedy met Eddie Murphy uit de jaren tachtig, meldt The Hollywood Reporter woensdag. Eerder dit jaar werd al bekend dat Murphy ook in Coming 2 America de hoofdrol op zich neemt.

In de originele film uit 1988 speelt Murphy de rol van Akeem, een verwende Afrikaanse prins die vermomd naar New York reist. Hij wil daar een zelfstandige vrouw vinden, omdat hij niet wil trouwen met een vrouw uit zijn eigen omgeving. In het vervolg ontdekt prins Akeem dat hij een zoon heeft. Hij gaat in de VS naar hem op zoek.

Arsenio Hall en Shari Headley keren terug om de rollen van Semmi en Lisa McDowell te vertolken. Snipes gaat een nieuw personage spelen. Hij kruipt in de huid van generaal Izzi, de leider van een nabijgelegen Afrikaans land. If Beale Street Could Talk-actrice Kiki Layne kruipt in de huid van de dochter van Akeem terwijl Leslie Jones, bekend van Saturday Night Live, nog in onderhandeling is over een rol.

De regie is in handen van Craig Brewer, die ook de dit jaar te verschijnen film Dolemite Is My Name met Murphy en Snipes maakte. Coming 2 America wordt in augustus 2020 in de bioscoop verwacht.

Snipe is als acteur vooral bekend van zijn rollen in de Blade-reeks, White Men Can't Jump en Demolition Man.