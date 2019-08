Jason Isaacs, die in de Netflix-serie The OA is te zien als Dr. Percy, betreurt het dat de reeks voortijdig ten einde komt. Dat schrijft de acteur in een uitgebreid bericht dat hij woensdag via Twitter deelt.

Isaacs bedankt in zijn bericht de makers en fans van de serie. Ook vertelt hij hoe makers Zal Batmanglij en Brit Marling nog voor het begin "een groot doolhof van vijf seizoenen" in hun hoofd hadden zitten.

"Onder de vele dingen die er te betreuren zijn, is het grootste verlies misschien wel het feit dat jullie allemaal niet zullen weten hoe bevredigend, opwindend, aangrijpend en simpelweg fucking briljant de andere hoofdstukken zouden zijn geweest", schrijft de Harry Potter-acteur.

Eerder deze week werd bekend dat The OA stopt na het tweede seizoen dat dit jaar is verschenen. Fans lieten al blijken teleurgesteld te zijn in het open einde waar de serie nu mee eindigt.

The OA draait om de geadopteerde jonge vrouw Prairie Johnson, die zeven jaar nadat ze was verdwenen plotseling terugkeert. Ook is ze opeens niet meer blind.

Netflix annuleerde onlangs nog meer Netflix Original-series, waaronder Designated Survivor en She's Gotta Have It.