Het derde seizoen van de serie American Crime Story draait om de affaire tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky. De nieuwe reeks moet op 27 september 2020 verschijnen. Dat melden verschillende media, waaronder Variety, woensdag.

De rol van Lewinsky wordt gespeeld door de 26-jarige Beanie Feldstein (foto), die eerder te zien was in Lady Bird en dit jaar een van de hoofdrollen speelde in de tienercomedy Booksmart.

Wie de rol van Clinton op zich neemt, is nog niet bekend. Sarah Paulson, die in het eerste seizoen van American Crime Story te zien was als aanklager Marcia Clark, speelt ditmaal Linda Tripp, de vrouw die de affaire tussen Clinton en Lewinsky naar buiten bracht via geheime geluidsopnames.

Eerder werd aangekondigd dat het derde seizoen om de gebrekkige hulpverlening na orkaan Katrina zou draaien, maar die plannen werden begin dit jaar geschrapt. Ook het idee voor een reeks rondom Clinton en Lewinsky lag er al eerder, maar werd in 2018 afgeblazen omdat American Crime Story-bedenker Ryan Murphy het niet zonder toestemming van Lewinsky wilde maken. Ditmaal is Lewinsky als producent bij de serie betrokken.

In American Crime Story staat elk seizoen een controversiële gebeurtenis uit de recente Amerikaanse geschiedenis centraal. Dat begon met de zaak tegen O.J. Simpson in The People v. O. J. Simpson, gevolgd door een tweede reeks rondom de moord op modeontwerper Gianni Versace.