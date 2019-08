Disney heeft aangekondigd een nieuwe versie van kerstfilm Home Alone te gaan maken. De herstart, ook wel een 'reboot' genoemd, moet verschijnen op Disney+, de nieuwe streamingdienst die in november in de Verenigde Staten wordt gelanceerd. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Screen Rant.

Home Alone, over een jongetje dat het tijdens de kerstdagen opneemt tegen twee inbrekers, is niet de enige reboot die Disney in de steigers heeft staan. Op Disney+ moeten ook nieuwe versies van de succesvolle familiefilms Cheaper by the Dozen (over een gezin met twaalf kinderen) en Night at the Museum (over een museum dat 's nachts tot leven komt) verschijnen.

Het is nog onduidelijk of de nieuwe titels van Disney films of series zullen worden. Ook zijn er nog geen acteurs of regisseurs aangekondigd, wat doet vermoeden dat de producties niet direct bij de Amerikaanse release van Disney+ zullen verschijnen. In Nederland verschijnt de dienst waarschijnlijk in 2020.

Reboots mogelijk gemaakt door eerdere miljardendeal

De drie genoemde titels zijn onderdeel van 20th Century Fox (tegenwoordig 21st Century Fox), de filmmaatschappij die in maart door Disney werd overgenomen voor 71 miljard dollar (zo'n 62,5 miljard euro). Met die acquisitie kreeg Disney ook de rechten van onder meer Avatar, X-Men en The Simpsons in handen.

De studio werd eerder al eigenaar van Marvel, waar Kevin Feige aan het hoofd staat. Hij is nu aangesteld om alle superheldenfilms van Disney te overzien, waarmee ook een nieuwe stap lijkt te zijn gezet om X-Men in te bedden in de films van Marvel. Over die ontwikkelingen zijn al langer geruchten.

Disney is al langer bezig met het updaten van populaire klassiekers. Zo verschenen er recentelijk liveactionversies van Beauty and the Beast, Aladdin en The Lion King. De komende tijd kunnen bioscoopbezoekers onder meer nog nieuwe versies van Mulan en The Little Mermaid verwachten.