Hoewel zijn naam nog op de castlijst van de miniserie A Christmas Carol staat, is Rutger Hauer niet te zien in de Hollywoodproductie. Dat bevestigde Guy Pearce, die Ebenezer Scrooge speelt in de serie, dinsdag bij de najaarspresentatie van de Amerikaanse zender FX in Los Angeles.

"Helaas werd hij al ziek voordat we begonnen met de opnames", aldus Pearce. "Dus jammer genoeg heeft hij moeten afzeggen en hebben we nooit met Rutger kunnen werken."

De driedelige serie moet een donkere vertelling worden van het verhaal van Charles Dickens over de gemene gierigaard Scrooge, die de nacht voor Kerst wordt bezocht door drie geesten. De show is een coproductie van de BBC en FX, die de special rond de feestdagen uitzenden.

Hauer zou de geest van de toekomstige Kerstmis spelen. Naast Pearce zijn ook onder anderen Andy Serkis en Joe Alwyn te zien in de serie. Alwyn speelt daarin Bob Critchett, Serkis kruipt in de huid van de geest van de voorbije Kerstmis.

Hauer nog wel te zien in Tonight at Noon

Hauer overleed op vrijdag 19 juli op 75-jarige leeftijd. De recentste rol die hij speelde, was die in de televisieserie Porters. Ook zit hij in het reeds opgenomen project Tonight at Noon, waarin de Nederlander te zien is naast Chiwetel Ejiofor.

Volgens filmsite IMDb stonden er voor Hauer nog drie andere projecten op stapel, waaronder de snookerfilm Break. Hierin speelt de acteur de rol van Ray, de schurkachtige eigenaar van een vervallen snookerhal. De film zou al opgenomen zijn.