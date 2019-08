Guillermo del Toro heeft dinsdag een eigen ster op de Walk of Fame in Los Angeles gekregen. De Mexicaanse regisseur ontvouwde tijdens het fotomoment een vlag van zijn vaderland en stak in zijn speech de vele immigranten in de Verenigde Staten een hart onder de riem.

"As Mexicaan deze ster krijgen, is een gebaar dat niet licht op te vatten is", zei Del Toro tijdens de onthulling. "Het is juist nu belangrijk omdat je als immigrant uit wat voor land dan ook moet geloven in mogelijkheden en niet in barrières. Geloof niet in de leugens die ze over ons vertellen, geloof in de verhalen die je in je hebt."

De ster van Del Toro, de 2.669e ster op de Walk of Fame, werd onthuld door zangeres Lana Del Rey en collega-regisseur J.J. Abrams. Del Rey omschreef Del Toro als een "man die even aardig is als diep, wijs en plezierig". Abrams, regisseur van onder andere Star Wars: Episode VII: The Force Awakens, noemde Del Toro "een genie".

De 54-jarige Del Toro is bekend van onder meer de films Pan's Labyrinth, Hellboy en The Shape of Water. Voor die laatste film ontving hij vorig jaar de Oscar voor de beste regisseur.