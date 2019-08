Donny Roelvink gaat een rol spelen in de Instagram-versie van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST), maakt de realityster dinsdag bekend in de uitzending van RTL Boulevard.

De makers van de soap begonnen in april met een nieuwe reeks die via de functie Stories in Instagram wordt gepubliceerd. De reeks die de titel Valentijn's Vlucht kreeg, werd vier weken lang via het sociale medium uitgezonden.

Op maandag 12 augustus verschijnt een nieuwe reeks op het Instagram-account van Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar zal de zoon van Dries Roelvink in te zien zijn. Hij neemt de rol van Martijn op zich.

Ook actrices Marly van der Velden en Annefleur van den Berg zijn in de nieuwe Instagram-serie Hartsvriendinnen? te zien.

Het is niet de eerste keer dat Roelvink als acteur aan de slag gaat. De realityster die ook met een muziekcarrière bezig is, speelde al bijrollen in de GTST-spin-off Nieuwe Tijden en de film Misfit.