Cameron Diaz mist het acteren niet. De actrice die sinds 2014 niet meer in een film is verschenen, sluit in een interview met InStyle een terugkeer op het witte doek echter niet uit.

"Ik mis het optreden niet", aldus de 47-jarige Diaz. "Ik heb meer dan de helft van mijn leven in de publieke belangstelling doorgebracht. Het is oké om nu tijd voor mezelf te nemen en na te denken over of en hoe ik wil terugkeren in die wereld", licht ze toe.

"Wat ik ook doe, ik moet er een passie voor hebben, zodat het moeiteloos gaat", aldus de actrice. Diaz zegt al zoveel avontuur in haar leven te hebben opgezocht, dat ze zich voldaan voelt. "Ik vind het fijn dat niemand weet waar ik mee bezig ben. Mijn tijd is helemaal van mij. Ik hoef geen films meer te verkopen, dus ik hoef niemand iets te geven. Ik doe dat niet meer, ik leef mijn leven."

De actrice zegt graag dingen te creëren en werkt momenteel aan een project dat nog in de kinderschoenen staat. "Ik broed op iets, maar ik kan er nog niet veel over zeggen", besluit ze.

Diaz verscheen voor het laatst als actrice in de films Annie, Sex Tape en The Other Woman. Ze trouwde in 2015 met muzikant Benji Madden.