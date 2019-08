Toen Cole Sprouse werd uitgenodigd om auditie te doen voor de hoofdrol in Riverdale, vroeg hij zelf om een kleinere rol als outcast, vertelt de 27-jarige acteur aan Variety.

"Ik zei dat dat meer mijn stijl is", aldus Sprouse, die Jughead speelt in Riverdale. "Bij mijn auditie praatte ik als Rod Serling", zegt hij, verwijzend naar de presentator van The Twilight Zone.

De rol van Jughead was in eerste instantie niet zo groot. Maar toen de producenten van Riverdale zagen hoe Sprouse het deed, besloten ze hem meer tekst te geven.

De acteur, die op jonge leeftijd al met zijn tweelingbroer Dylan te zien was in de Disney-serie The Suite Life of Zack & Cody, zegt het voorlopig naar zijn zin te hebben op de set van Riverdale.

De rol heeft hij mede te danken aan zijn manager. Zij haalde Sprouse over weer te gaan acteren nadat hij een studie archeologie had gevolgd aan de New York University.

"Ik was bezig met artefacten, toen ik een telefoontje kreeg van mijn manager. Ze smeekte me om weer te gaan acteren. Ik beloofde haar dat ik zou volhouden bij een geslaagde auditie. Zo kwam ik bij Riverdale terecht."