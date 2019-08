Andy Serkis zal de opvolger van de Marvel-film Venom regisseren. Tom Hardy zal wederom de hoofdrol spelen, schrijft Deadline.

Venom bracht vorig jaar wereldwijd ruim 765 miljoen euro in het laatje.

Het is de derde film die Serkis zal regisseren. In 2017 verscheen zijn film Breathe en een jaar later de Jungle Book-liveactionfilm Mowgli: Legend of the Jungle.

Daarnaast heeft Serkis een indrukwekkend cv als acteur opgebouwd. Zo speelde hij onder anderen het personage Gollum in de Lord of the Rings-trilogie. Dat personage speelde hij met behulp van de techniek motion capture, waarbij menselijke bewegingen worden gebruikt als basis voor computeranimaties.

Mensaap en Star Wars

Dat deed hij ook toen hij in de rol van mensaap kroop in de film Planet of the Apes, toen hij King Kong speelde in de gelijknamige film en toen hij het personage Snoke vertolkte in de meest recente Star Wars-film.

Volgens Amerikaanse media heeft zijn ervaring met die techniek ervoor gezorgd dat hij het vervolg op Venom mag regisseren. Ook deze film maakt namelijk gebruik van motion capture. De nieuwe film moet in oktober 2020 in de bioscopen verschijnen, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite verder.