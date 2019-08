Rutger Vink kon zich helemaal laten gaan tijdens het inspreken van de stem van de valse keizer Maximus in Playmobil de Film.

"Ik kon mijn stem volledig van hoog tot laag gebruiken en probeerde me in te beelden hoe fijn het voor hem is dat hij al die kwaadaardige dingen kan doen", vertelt Vink aan NU.nl.

Volgens de YouTuber is Maximus een krankzinnige gek die kickt op het pijnigen van mensen. Hij organiseert arenagevechten om het volk te vermaken. "Dit was de leukste rol uit de film, ik had geen andere stem willen inspreken", aldus Vink.

Wel was het voor hem even zoeken naar hoe hij het personage vorm wilde geven. "Op een gegeven moment had ik de juiste balans tussen kwaadaardig, grappig en gestoord gevonden en toen ging ik helemaal los. Als je niet zeker bent over hoe je het wil doen, komt het niet goed over."

Vink hoefde geen auditie te doen voor rol

Voor hij in de huid van keizer Maximus kroop, hoorde Vink hoe Adam Lambert diezelfde rol in het Engels had vertolkt. "Hij doet dat fantastisch, dus dat legde de lat wel heel erg hoog. Ik heb zeker geleerd van zijn gemene lachjes en rare ademhalinkjes. Hij houdt extreem veel van drama en zet zijn zinnen heel zwaar aan, daar heb ik vol bewondering naar gekeken."

Auditie hoefde Vink, die bijna 600.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal Furtjuh heeft, overigens niet te doen. "Ik doe natuurlijk ook typetjes op YouTube, dus ze hebben op die manier wel een inschatting kunnen maken. En ik heb al eerder stemmen in films als Finding Dory en Ferdinand ingesproken."

Hoewel hij ook rolletjes had in enkele speelfilms, geeft Vink de voorkeur aan het inspreken van stemmen. "Dat ligt me gewoon heel erg, ik vind het heerlijk om te doen. Daar kan je eigenlijk nog meer in kwijt dan in een speelfilm, omdat je echt een typetje speelt."